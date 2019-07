NAPOLI, INGLESE TORNA AL PARMA

16/07/2019

Oggi è il giorno del ritorno di Roberto Inglese al Parma: l'attaccante lascerà Dimaro per raggiungere il ritiro gialloblù. Il Parma verserà due milioni al Napoli per il prestito oneroso, l'obbligo di riscatto scatterà con gli ulteriori 18 da versare in un secondo momento.