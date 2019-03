NAPOLI, IL PAPA' DI MERTENS: "CINA? RISPETTERA' IL CONTRATTO"

18/03/2019

"Il futuro di Dries? Non ne parliamo molto perché credo sia una decisione molto soggettiva e la lascio a lui. Dries però ha un contratto col Napoli valido fino al 2020 e vuole onorarlo". Lo ha detto Herman Mertens, padre dell'attaccante del Napoli. "Poi, negli ultimi anni potrà andare a giocare altrove, ma secondo me il suo desiderio è restare almeno un'altra stagione, almeno fino alla scadenza del contratto. Un futuro in Cina? Non penso che sia un'opzione per lui", ha spiegato a Radio Marte.