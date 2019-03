NAPOLI, IL PADRE DI OSPINA: "ASPETTIAMO IL RISCATTO DALL'ARSENAL"

18/03/2019

Il padre di David Ospina, Hernan, ha fatto il punto sul futuro del figlio e portiere del Napoli. "Stiamo aspettando il raggiungimento delle presenze per il riscatto del Napoli dall'Arsenal. E' contento di giocare al Napoli ed è quello che vuole. Anche la società ha inviato segnali positivi. Ci da' molta allegria perché anche i bambini sono felici di vivere in una città come Napoli", ha detto a Radio Crc.