NAPOLI, ASSALTO UNITED A KOULIBALY

07/06/2019

Il Manchester United prepara una mega-offerta da presentare al Napoli per l'ingaggio di Kalidou Koulibaly. Secondo il Daily Express, i Red Devils metteranno sul tavolo 95 milioni di euro per avviare i negoziati, ma questa offerta verrà quasi certamente respinta dal Napoli che valuta il forte difensore centrale senegalese non meno di 150 milioni di euro.