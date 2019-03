NAPOLI, ADDIO A INSIGNE IN ESTATE?

12/03/2019

I malumori di Lorenzo Insigne potrebbero aprire a scenari impensabili fino ad ora. Le responsabilità di essere ‘profeta in patria’ e la fascia di capitano sembrano pesare sulle prestazioni del calciatore, che si è lamentato delle troppe critiche. Per questo Mino Raiola e il Napoli, secondo l’edizione odierna de ‘Il Mattino, starebbero studiando un’ipotesi di cessione. In cambio di una destinazione top per Insigne (il Liverpool?), il noto procuratore spianerebbe la strada allo staff tecnico azzurro per l’acquisto di due profili molto graditi: Lozano e Fares.