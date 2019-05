MURIEL, ATALANTA IN AGGUATO

15/05/2019

A Firenze il riscatto di Muriel non è affatto scontato e per l'attaccante colombiano si aprono nuovi scenari di mercato. In particolare, stando a Don Balon, sul giocatore potrebbe piombare l'Atalanta, pronta ad approfittare dei dubbi della Viola sui 15 milioni da versare al Siviglia per il calciatore.