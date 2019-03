MOURINHO, IPOTESI LIONE O MONACO

27/03/2019

Potrebbe esserci anche la Francia tra le possibili destinazioni di José Mourinho, ancora in attesa di tornare su una panchina. Di certo le offerte non gli mancano. L'Equipe sottolinea come il portoghese, nelle sue dichiarazioni pubbliche e private, abbia recentemente manifestato interesse per una potenziale sfida in Ligue 1: "Mi piacerebbe vincere in un altro campionato". La Francia, appunto. A febbraio, poi, lo Special One è stato ospite del Lille, su invito del ds Luis Campos, che ha lavorato con lui ai tempi del Real ed ha assistito al match con il Montpellier. Per L'Equipe, Mourinho potrebbe considerare le offerte di due club francesi: non il Psg come si potrebbe immaginare. I nomi fatti filtrare dal suo entourage sono quelli del Monaco e del Lione.