MONZA, BERLUSCONI: "ALLEGRI? NON ESCLUDO NULLA"

20/05/2019

Massimiliano Allegri ha detto addio alla Juventus. L'allenatore toscano valuterà nuove proposte in vista della prossima stagione e a breve potrebbe arrivare anche la chiamata di Silvio Berlusconi, che tiene aperta una suggestiva soluzione per il suo Monza: "Allegri al Monza? Non bisogna escludere niente - ha detto l'ex patron del Milan ai microfoni di 'Telelombardia' - non dipende da me ovviamente. Faccio i complimenti ad Allegri per il successo straordinario alla Juventus".