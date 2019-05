MILAN, MALDINI: "PROPOSTA DI GAZIDIS ALLETTANTE MA..."

29/05/2019

Via Leonardo, poi Gattuso. Dei milanisti al Milan per il momento è rimasta solo la traccia di Paolo Maldini al quale l'ad Gazidis ha proposto di diventare il direttore dell'area tecnica. L'ex capitano però si è preso del tempo per decidere: "In settimana le cose saranno definite - ha ammesso Maldini -, la proposta è allettante però bisogna vedere tante cose e tutto va raccontato bene". I tifosi del Milan lo aspettano: "Ma io sono già qui".