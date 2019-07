MILAN, INCONTRO PER VERETOUT

02/07/2019

Vertice in corso tra il Milan e la Fiorentina per Jordan Veretout. Stando a Sky Sport, un faccia a faccia serrato tra Maldini e Massara da una parte e Pradè e Barone dall'altra. I rossoneri sono molto interessati al centrocampista, ma soltanto a certe condizioni economiche. La Roma nel frattempo avrebbe già messo sul piatto un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione per il francese.