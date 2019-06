MAYORAL: "PREFERISCO RIMANERE IN LIGA"

21/06/2019

"Sono aperto a tutti i tipi di club, ho già avuto una esperienza della Germania (al Wolfsburg) e mi è piaciuto". Così l'attaccante del Real Madrid Borja Mayoral parla dal ritiro della Spagna Under 21, a proposito delle voci di mercato che in queste ultime ore lo vedono come possibile obiettivo del Milan. Il giovane attaccante spagnolo, come riporta AS, sembra però preferire una soluzione in Spagna. "Sì è vero, mi piace molto la Spagna e preferirei restare conosco la Liga e la lingua", ha detto il giocatore di proprietà del Real Madrid.