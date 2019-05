MANCITY, GALASSI: "GUARDIOLA ALLA JUVE RESTERA' UN SOGNO"

24/05/2019

Il consigliere d'amministrazione del Manchester City, Alberto Galassi, ha ribadito che Guardiola non andrà alla Juve. "Voglio direi ai tifosi della Juventus che non tutti i sogni sono destinati a realizzarsi e Guardiola in bianconero nel corso dell'estate è tra questi", ha detto a "Tutti Convocati". "Non parlo a titolo personale, ma a nome del club. Non c'è la volontà di Guardiola di andare alla Juventus e ci sono due anni di contratto. Sarebbe ridicolo se il Manchester City non fosse al corrente di una presentazione di Guardiola alla Juve già fissata - ha aggiunto - Mi è stato chiesto di prendere una posizione ufficiale e l'ho fatto, sorrido per queste cose, ma noi oggi, con questo intervento, non aggiungiamo più altro sulla questione".