LO UNITED PIOMBA SU DEMBELÈ

24/05/2019

Il Manchester United ha individuato in Moussa Dembélé uno dei suoi grandi obiettivi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto appreso da Goal, il club dei Red Devils ha già presentato un’offerta al Lione di 40milioni di euro per l’attaccante che, approdato in Francia la scorsa estate dopo l’ottima parentesi al Celtic, ha realizzato in questa stagione 23 goal complessivi (15 quelli in campionato in 32 partite) attirando su di se le attenzioni di molti importanti club della Premier League e non solo.