LAZIO, TARE: "INZAGHI? PER NOI RESTA"

20/05/2019

Igli Tare ha confermato che la Lazio non intende privarsi di Simone Inzaghi. "C'è un momento di riflessione tra le parti. Nei prossimi giorni ci vedremo con Simone e vedremo cosa fare. La Juventus è interessata a lui? Non sono io che devo rispondere. Non ho mai fatto le cose con i se e con i ma. Non mi sono fatto mai questa domanda. Per noi deve restare, è un laziale dalla testa ai piedi", ha detto il ds biancoceleste a Sky.