L'AJAX SU ODERGAARD

25/04/2019

Il Real Madrid non è intenzionato a cedere Martin Odegaard. Come riporta 'Marca' i blancos, che hanno puntato forte qualche anno fa sul calciatore norvegese, sono restii a farlo partire ora che staa iniziando a dare i primi segnali incoraggianti dopo alcune annate buie. Il giovane 20enne, in prestito al Vitesse, ha ben figurato quest'anno in Olanda ed è finito nel mirino dell'Ajax, ma la Casa Blanca non vuole privarsene a titolo definitivo. In ogni caso Odegaard non rientra nei piani immediati del Real e verosimilmente il prossimo anno andrà di nuovo a giocare in prestito.