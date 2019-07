L'AGENTE DI PEPÈ: "PSG UNA POSSIBILITÀ"

13/07/2019

L'agente di Nicolas Pepé, Samir Khiat, ha parlato ai microfoni de L'Equipe del futuro del suo assistito: "Nicolas è aperto a tutto. L'obiettivo per lui è firmare per la squadra giusta. Il Psg è una possibilità. Ora tutte le parti devono raggiungere un accordo. Ci sono scambi e discussioni. È ricercato da un numero considerevole di club. Per lui la cosa più importante è essere voluto e andare in un buon club in cui giocherà e continuerà a migliorare".