JUVENTUS, CRISTIANO RONALDO: "RESTO AL 1000 PER MILLE"

20/04/2019

Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio post Ajax in occasione del suo primo scudetto italiano, l'ottavo di fila per la Juventus. E ha guardato subito al futuro. "Sono contento per aver vinto anche qui, il primo nella storia, un record, il mio primo anno, Supercoppa e campionato. Il prossimo anno sarà ancora migliore, sono molto contento. La Champions? Vince una sola. Se resto? Al mille per cento resto qui", ha detto il portoghese.