JUVE, RUGANI HA RINNOVATO

28/03/2019

Daniele Rugani ha rinnovato con la Juventus fino al 2023. Lo annuncia il club bianconero in una nota sul proprio sito ufficiale. L'ex difensore dell'Empoli, arrivato a Torino appena 18enne, ha indossato la maglia bianconera per la prima volta nel 2012, con la Primavera. Rugani è il più giovane giocatore della Juventus ad aver disputato almeno 60 incontri (in totale le presenze finora sono 81) nel corso degli ultimi quattro anni in tutte le competizioni. In carriera il giocatore toscano ha vinto tre scudetti e altrettante Coppa Italia e due Supercoppe italiane.