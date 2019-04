JUVE, PARATICI A BERGAMO PER ORSOLINI

04/04/2019

Il ds della Juve, Fabio Paratici, sarà a Bergamo per seguire Atalanta-Bologna. In particolare osserverà la prestazione di Riccardo Orsolini, attaccante bianconero in prestito ai felsinei. Potrebbe essere lui una delle carte da giocare con la Fiorentina per portare Federico Chiesa a Torino. Lo scrive Tuttosport.