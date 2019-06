JUVE, DOMENICA LE VISITE DI PELLEGRINI?

29/06/2019

Dovrebbe essere domenica 30 giugno il giorno programmato dalla Juve per le visite mediche di Luca Pellegrini. Il giovane esterno sinistro acquistato dalla Roma, nell'ambito dello scambio con Spinazzola, si è accordato con il club sui dettagli per l'ingaggio ed è pronto alla sua nuova avventura in bianconero.