JUVE, DALL'INGHILTERRA: SCAMBIO ALLEGRI-POCHETTINO

19/05/2019

Mauricio Pochettino alla Juventus, Massimiliano Allegri al Tottenham. È questo lo scenario descritto dal 'Sunday Express' in vista della prossima stagione. L'allenatore argentino già dopo il trionfo in semifinale di Champions League contro l'Ajax ha aperto a un possibile addio a fine anno, a prescindere dall'esito della finale del Wanda Metropolitano. Il tecnico toscano invece è da sempre affascinato da una possibile avventura in Premier League.