JUVE, (ALMENO) DUE RINFORZI IN DIFESA

09/06/2019

Non riscattato Caceres, alla Juventus servono almeno due giocatori per la difesa. C’è più di una suggestione sul possibile ritorno del 32enne Benatia strettamente collegato alla partenza di Massimiliano Allegri, c’è ad ora voce di interesse per il romanista Manolas, 27 anni il prossimo 14 giugno.