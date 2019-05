JORGINHO, L'AGENTE APRE ALLA JUVE

23/05/2019

L'idea Juve non spaventa Jorginho. "E' un professionista, non un tifoso del Napoli - ha spiegato il suo agente Joao Santos a Radio Marte -. Quando si ritirerà potrà scegliere se andare a vedere il Napoli o la Juve perché allora sarà solo un tifoso. Ora è un professionista". "Tiene molto alla squadra, alla città e ai suoi tifosi, ma un professionista non può dire di non andare alla Juventus perché ha giocato nel Napoli", ha aggiunto.