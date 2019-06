JAMES RODRIGUEZ: "FUTURO? NON SO, MA CI PENSO"

20/06/2019

"Il mio obiettivo adesso è fare una bella Coppa America. Il mio futuro non lo conosco ancora. Ci penso, sì, ma ci saranno i prossimi giorni per pensarci". Così James Rodriguez, attaccante della Colombia, al termine della vittoria sul Qatar in Coppa America, decisa da un gol di Zapata su suo assist. Il giocatore, rientrato al Real Madrid dopo la fine del prestito al Bayern Monaco, è un obiettivo di mercato del Napoli.