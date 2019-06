INTER: TORNA RADU E SI AVVICINA AGOUME'

10/06/2019

L'Inter ha messo nel mirino il giovane Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 del Sochaux. Come riferito da Sky Sport, oggi l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha incontrato l'intermediario del giocatore per accelerare una trattativa che pare ben avviata. I nerazzurri inoltre eserciteranno il diritto di recompra per Radu, portiere che nell'ultima stagione era al Genoa.