INTER, SI COMPLICA IL RISCATTO DI KEITA

14/04/2019

Keita Balde e l’Inter sono un pochino più lontani. Stando a quanto riporta Fcinternews.it, il club nerazzurro non vorrebbe spendere i 34 milioni pattuiti la scorsa estate per l’esterno classe 1995. Suning sarebbe al lavoro per ottenere dal Monaco uno sconto di circa 10 milioni, ma i francesi non sarebbero disposti ad accontentare i nerazzurri. Se le cifre resteranno queste, il riscatto appare molto difficile.