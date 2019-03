INTER, RANOCCHIA VERSO IL RINNOVO

28/03/2019

Il suo contratto scade a giugno, ma la sua avventura all’Inter potrebbe non essere così vicina alla conclusione. Andrea Ranocchia potrebbe vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione. Come riportato da Sky infatti, nelle scorse ore l’agente del difensore, Tullio Tinti, ha incontrato a Milano Piero Ausilio per provare a gettare le basi per un rinnovo.