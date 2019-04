INTER, MAROTTA: "FUTURO ICARDI? VALUTEREMO"

15/04/2019

Giuseppe Marotta non fa percentuali sulla permanenza di Icardi all'Inter: "Sono sempre difficili da fare, ha 26 anni, ha un contratto di due anni è uno dei migliori giovani e dei migliori attaccanti in circolazione. La volontà della società importanti, poi c'è anche quella del giocatore. Uno scambio con Icardi? Sottolineo solo il valore di entrambi, nonostante Paulo sia in una momentanea involuzione" ricorda Marotta a Radio 1 Rai.