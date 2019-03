INTER, FARI PUNTATI SUL NUOVO ÖZIL

23/03/2019

Nome nuovo per l'Inter. Secondo quanto riporta Fussball Transfers, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Melih Ibrahimoglu, talentuoso centrocampista delle giovanili del Rapid Vienna considerato in patia il "nuovo Özil" per le sue movenze e la sua tecnica. Sul giovane, in scadenza nel 2021, ci sarebbe però anche il Werder Brem.