INTER, FARI PUNTATI SU SESSEGNON

19/06/2019

Nome nuovo per l'Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport, i nerazzurri avrebbero individuato in Ryan Sessegnon, esterno sinistro inglese classe 2000 del Fulham, l'erede di Ivan Perisic. Il giocatore è in scadenza al 30 giugno 2020 e ha già comunicato al club inglese di non voler rinnovare. In passato il nome di Sessegnon era stato avvicinato anche alla Juve.