IL MANCHESTER UNITED SU UMTITI

27/06/2019

In casa Barcellona definire la posizione di Samuel Umtiti, reduce da una stagione negativa per via degli infortuni, al quale è interessato il Manchester United. Il club catalano ha mostrato interesse, secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, per lo svedese Victor Lindelof che, nel caso in cui lasciasse il Camp Nou, potrebbe sostituire il francese. Preoccupano le condizioni del ginocchio di Umtiti che, nella scorsa stagione, ha giocato pochissimo, dopo avere scelto di non sottoporsi ad alcun intervento chirurgico, ma di curarsi in Qatar.