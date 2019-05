IL BAYERN CONFERMA KOVAC

26/05/2019

Dopo il successo col Lipsia e la conquista della Coppa di Germania, Karl-Heinz Rummenigge ha ribadito ai microfoni di Fox Sports la piena fiducia in Kovac: "Certo, Niko rimane il nostro allenatore, questa cosa non è mai stata oggetto di discussione - ha spiegato il direttore amministrativo del Bayern -. Non ce lo siamo mai chiesti: alla fine della giornata, al Bayern conta vincere trofei e il tecnico gioca un ruolo centrale in questo".