HIGUAIN, CONTATTI ROMA-JUVENTUS

02/07/2019

La Roma starebbe tentando l'assalto a Gonzalo Higuain. Rilasciato dal Chelsea e tornato alla Juventus, dove è approdato Sarri, il suo mentore napoletano, il Pipita è ancora indeciso se accettare la sfida nella Capitale o giocarsi le sue chance a Torino con Sarri in panchina. Petrachi avrebbe avuto già alcuni contatti con alcuni dirigenti bianconeri, incassando un sostanziale parere positivo a intavolare una trattativa. Nonostante le dichiarazioni di facciata ("In Italia solo alla Juve"), alla resa dei conti l'argentino potrebbe infatti anche decidere di accettare l'idea di ripartire dalla Capitale per dimostrare di essere ancora un bomber di razza. Soprattutto se dovesse essere al centro del progetto.