GENOA, IDEA SEMPLICI PER LA PANCHINA

01/05/2019

L'avventura di Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa sembra ormai agli sgoccioli. Indipendentemente dall'esito del campionato. L'ex ct sembra non aver convinto il Grifone, che per la prossima stagione avrebbe già puntato i fari su altri tecnici. In particolare, stando a La Repubblica, i rossoblù avrebbero già incontrato Leonardo Semplici.