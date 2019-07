GENOA, FRENATA PER ROG: IDEA CASSATA

08/07/2019

Frenata da registrare per il futuro di Marko Rog. Il Napoli chiede 25 milioni di euro, troppi per le casse del Genoa. Possibile quindi la virata su Francesco Cassata, mezz'ala del Sassuolo, in un affare in cui potrebbe essere coinvolto Alessandro Russo, portiere della Primavera. A riportarlo è Il Secolo XIX.