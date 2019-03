GENOA, FAVILLI VERSO IL RISCATTO

23/03/2019

In caga Genoa si pianifica il mercato di giugno. E prima di fissare gli obiettivi per rinforzare la rosa della prossima stagione, il Grifone deve fare i conti con gli obblighi e i diritti di riscatto. In particolare, i rossoblù avrebbero deciso di riscattare Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus, e Lukas Lerager, il cui cartellino appartiene al Bordeaux. Per quanto riguarda Sanabria, il riscatto dipenderà tutto dalle sue prestazioni da qui a fine stagione: con altre sei reti da qui alla fine del campionato scatterà il riscatto automatico a 18 mln. Restano diversi dubbi invece su Daniel Bessa e Esteban Rolon, per cui Verona e Malaga chiedono rispettivamente 5 e 4 milioni.