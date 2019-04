FIORENTINA: SPUNTA TOSUN PER L'ATTACCO

18/04/2019

Dopo l'arrivo di Montella, la Fiorentina è a caccia di rinforzi per il nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da diversi media turchi, nel mirino dei dirigenti viola è finito Cenk Tosun, centravanti in uscita dall'Everton: gli inglesi chiedono 30 milioni di euro per l'attaccante, ma Corvino punterebbe a un sensibile sconto.