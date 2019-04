FIORENTINA: "PIOLI GESTISCA QUESTO MOMENTO"

08/04/2019

La Fiorentina ha confermato Stefano Pioli alla guida della squadra, specificando, però, in una nota, che "gli chiediamo di gestire questo momento con la competenza e la serietà che ha dimostrato nella prima parte del campionato. Ora servono la convinzione e l'orgoglio di tutti quelli che scendono in campo per cercare di portare a casa risultati assolutamente possibili da raggiungere".