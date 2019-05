FIORENTINA, IDEA CANDREVA

17/05/2019

L'Inter pianifica il futuro. Non solo in entrata, ma anche in uscita. Stando a Tuttosport, tra i calciatori con le valigie pronte ci sarebbe Antonio Candreva. L'esterno nerazzurro piace infatti alla Fiorentina e, se decidesse di tagliarsi l'ingaggio, potrebbe essere un'opzione interessante per la prossima stagione.