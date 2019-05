EVERTON: 35 MILIONI PER CALLUM WILSON

18/05/2019

L'Everton è pronto a rinforzare la sua squadra per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni del The Sun infatti la squadra di Liverpool sarebbe molto interessata a Callum Wilson, talento del Bournemouth per il quale sarebbe disposto ad offrire ben 35 milioni di sterline. Tuttavia questa operazione dovrebbe essere necessariamente finanziata dalla cessione di Idrissa Gueye, centrocampista che piace al PSG.