EINTRACHT, IL PAPÀ DI JOVIC: "NO AL BARCELLONA"

11/04/2019

Il padre dell'attaccante dell'Eintracht Frankfurt, Luka Jovic, ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild che suo figlio rifiuterà le avances del Barcellona per rimanere in Bundesliga anche nella prossima stagione. Il 21enne attaccante serbo è stato accostato a molti dei migliori club d'Europa dopo una stagione in cui ha segnato 24 gol. In vista dell'andata dei quarti di Europa League con il Benfica, il padre di Jovic ha detto che, mentre i giganti spagnoli del Barcellona hanno fatto un tentativo, suo figlio è più probabile che rimanga a Francoforte la prossima stagione. "Luka ha ricevuto richieste, inclusa una dal Barcellona, ma non è interessato", ha detto alla Bild Milan Jovic. "Non sa se può giocare lì, vuole andare in Champions League con l'Eintracht e rimanere", ha aggiunto.