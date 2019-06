DERBY DI MANCHESTER PER JOAO FELIX

01/06/2019

Il Manchester United sarebbe pronto ad un’offerta da 100 milioni di euro per Joao Felix del Benfica, ma secondo gli ultimi rumors che arrivano dall’Inghilterra i cugini del Manchester City non hanno alcuna intenzione di restare a guardare. Secondo The Sun, c’è una trattativa in corso tra City e Benfica, che si stanno parlando per provare ad arrivare ad un accordo.