DE ZERBI: "HO AMBIZIONE, MA DIPENDE DAL PROGETTO"

29/04/2019

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato del suo futuro: "Io devo essere riconoscente al Sassuolo perché mi ha preso e mi ha dato l'opportunità di allenare una squadra funzionale. Non mi sento mai pronto, penso sempre che di lì a due partite ci sia l'esonero dietro l'angolo. L'ambizione c'è, ma dipende dal progetto; cercherò di non commettere errori come in passato".