DALLA FRANCIA: "IL PSG VUOLE DZEKO, CONTATTI"

10/05/2019

Il Paris Saint Germain punta forte su Edin Dzeko. La notizia arriva dalla Francia, dal noto portale 'France Football': il club parigino visto il possibile addio di Edinson Cavani starebbe pensando a sostituirlo con il centrvanti bosniaco di proprietà della Roma. Dzeko è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo del Psg, Antero Henrique, che avrebbe già contattato l'entourage del giocatore per chiedere informazioni sulla situazione. La Roma potrebbe privarsi del giocatore in scadenza nel 2020, il bosniaco non rifiuterebbe la destinazione gradita anche alla famiglia.