DALL'INGHILTERRA: JUVE PRONTA A PAGARE L'INDENNIZZO PER SARRI

23/05/2019

Juve sempre più decisa a puntare su Maurizio Sarri, come sostituto di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Nonostante sia ancora sotto contratto con il Chelsea, il tecnico toscano non è sicuro di essere confermato e secondo l'Evening Standard potrebbe lasciare Londra per trasferirsi a Torino. La Juventus sarebbe disposta a pagare i 5,5 milioni di euro di indennizzo per convincere il club inglese a lasciare andare il suo allenatore, legato da un altro anno di contratto con opzione per una terza stagione.