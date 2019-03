CUTRONE, L'AGENTE: "NESSUN ACCORDO CON ALTRI CLUB"

24/03/2019

Patrick Cutrone vuol rimanere al Milan. Lo ha ribadito il suo procuratore, smentendo seccamente le voci relative ad alcuni contatti con altri club. "Patrick è assolutamente concentrato sul Milan, spera di poter dare il massimo contributo per la qualificazione in Champions e per la Coppa Italia - ha spiegato Branchini -. Sono obiettivi importanti e lui è consapevole della situazione. Rispetta le scelte di Gattuso e le qualità dei compagni". "I rapporti con Gattuso sono limpidi ricordo che Patrick è cresciuto nel vivaio rossonero, si sente milanista e spera che questa sia per sempre la sua maglia - ha aggiunto -. Quindi nessuno di noi ha mai minimamente pensato di fare le valigie. Sono false tutte quelle voci di accordi con altri club, in particolare quelli con il Torino". "Ripeto, non solo non abbiamo mai parlato con nessuno, ma non sono in programma contatti neanche per il futuro", ha concluso.