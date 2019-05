CESENA, ANGELINI LASCERA' LA PANCHINA

28/05/2019

Beppe Angelini non sarà l'allenatore del Cesena in serie C nonostante abbia vinto con 83 punti il campionato di D e abbia portato i bianconeri in semifinale della poule scudetto (venerdì a Foligno contro il Lecco). La separazione è maturata al termine di un incontro avvenuto in mattinata tra la proprietà e il tecnico, nel quale le parti hanno deciso in maniera consensuale di non proseguire il rapporto in scadenza il prossimo 30 giugno.