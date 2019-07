CERCI RITROVA VENTURA, A UN PASSO DALLA SALERNITANA

13/07/2019

Alessio Cerci alla Salernitana? La sensazione è che, come riporta Il Mattino, le parti siano molto vicine. Ripartire dalla B, del resto, non sarebbe un problema per l’ex calciatore di Torino, Atletico Madrid, Milan e Verona. Anche perchè a Salerno c’è chi lo aspetta a braccia aperte. L’unico tecnico che lo ha saputo valorizzare come nessuno mai in carriera: Ventura.