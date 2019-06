CARRASCO: "VOGLIO TORNARE IN EUROPA"

05/06/2019

A lungo inseguito a gennaio da Inter e Milan, Yannick Carrasco è stufo della Cina e del Dalian Yifang e ha espresso la volontà di tornare a giocare in Europa. "C'è un'opportunità per tornare in Europa. Non è che non mi piace il calcio in Cina, è solo che preferisco tornare a casa per motivi familiari - ha spiegato dal ritiro del Belgio -. Spero che il presidente sia in grado di trovare un accordo con il club in questione che è pronto ad andare fino in fondo per avermi. Non ho rimpianti per essere venuto in Cina. È stata una bella esperienza e potrebbe ancora esserlo se non mi lasceranno andare. Ho imparato molto, sono maturato molto. Ma il mio desiderio è quello di tornare".