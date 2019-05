CAGLIARI, RAFAEL RINNOVA FINO AL 2020

21/05/2019

Rafael e Cagliari ancora insieme. Il club sardo comunica che il portiere brasiliano ha firmato il rinnovo contrattuale che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2020. "Arrivato in Sardegna nel gennaio 2016, Rafael si è subito fatto apprezzare per affidabilità e dedizione", si legge nella nota dei rossoblù. "Chiamato in causa ha sempre risposto presente, offrendo prestazioni di rilievo e distinguendosi anche come para-rigori. Grandi doti umane, prezioso uomo spogliatoio, ha messo a disposizione di tutti la sua professionalità ed esperienza, autentico modello per i giovani portieri che si sono affacciati alle soglie della prima squadra". "Un rinnovo meritato, nei confronti di chi ha rimarcato più volte quanto Cagliari sia ormai diventata la sua seconda casa: il verdeoro si tinge sempre più di rossoblù", conclude la nota.